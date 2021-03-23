Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии у него «золотого дна», передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, он принимает все решения исходя из двух интересов: благосостояния граждан и построения сильного государства.

«Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял. У меня нет "золотого дна", нет ничего — все вранье, это картинки. У меня было только одно: чтобы простые люди имели что-то от наших проектов», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что Белоруссия состоялась как государство, и он не может его «угробить».

Ранее YouTube-канал NEXTA опубликовал фильм «Золотое дно» о «роскошной жизни» Лукашенко. В нем утверждалось, что белорусский лидер незаконно обогатился на коррупционных схемах. Авторы NEXTA также заявляли, что состояние старшего сына Лукашенко Виктора в 2012 году составляло около 840 миллионов долларов.

В Белоруссии с августа прошлого года продолжаются массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых и честных выборов. Сам политик утверждает, что за происходящим стоит Запад.