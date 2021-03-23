Российский рэпер Алишер Моргенштерн зарегистрировал свою фамилию в качестве товарного знака. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на данные Роспатента.

Отмечается, что хип-хоп-артист получил права на следующие категории товаров — зубную пасту, а также йогурт и лапшу. Утверждается, что упаковка данных продуктов будет содержать фамилию рэпера. Кроме того, известно о патенте на название бренда ювелирных украшений с именем музыканта.

Ранее глава Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая предложила вместо гимна России на Олимпийских играх в Токио и Пекине использовать музыку рэпера Моргенштерна. Об этом она рассказала после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос РФ на использование вместо гимна «Катюши».