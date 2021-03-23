Повар изобрел специальные рецепты для переболевших COVID-19

Британский повар Райан Райли (Ryan Riley) разработал специальные рецепты для людей, которые лишились чувства вкуса после COVID-19. Об этом сообщает CTV News.

У заметной доли людей, перенесших COVID-19, слабеет обоняние и чувство вкуса. При этом в некоторых случаях обычная еда начинает вызывать у них отвращение. Эти симптомы могут сохраняться в течение нескольких месяцев после выздоровления.

При изобретении новых рецептов Райли сотрудничал с британскими исследователями COVID-19. «Продукты вроде чеснока, лука или яиц вызывают отвращение у многих людей с долгим COVID, — рассказывает повар. — Поэтому нам пришлось искать замену этим ингредиентам, чтобы создать вкусные рецепты».

Поваренная книга Райли, в которой собраны блюда для переболевших COVID-19, выйдет 29 марта. Ее можно будет скачать бесплатно.

Ранее сообщалось, что жительница британского города Саттон-Колдфилд, графство Западный Мидлендс, страдает из-за расстройства обоняния, которое развилось после перенесенного ей COVID-19. Из-за болезни почти любые запахи кажутся ей отвратительными.