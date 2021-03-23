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Госдума приняла во втором чтении законопроект о президентских сроках

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о президентских сроках, согласно которому действующий глава государства Владимир Путин может вновь претендовать на два срока. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект также вводит дополнительные требования к кандидатам на высший пост. Так, президентом может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также при условии, что у него нет и никогда ранее не было иностранного гражданства. Исключение составляют крымчане.

Кроме того, проектом закона устанавливается, что председателем ЦИК может быть гражданин не младше 30 лет.

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