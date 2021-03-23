Норвегия запретила продавать России завод двигателей

Власти Норвегии ввели запрет на продажу российскому «Трансмашхолдингу» завода Bergen Engines, местного дочернего предприятия компании Rolls-Royce, которое производит дизельные и газопоршневые двигатели. Об этом говорится в отчете министра юстиции страны Моники Муланд, опубликованном на сайте ведомства.

Сумма сделки должна была составить 150 миллионов евро, объявлено о ней было в начале февраля этого года. Однако затем продажей заинтересовалось контрразведывательное Управление национальной безопасности королевства.

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По словам Муланд, проверка показала, что по итогам соглашения компания, контролируемая Россией, с которой у Норвегии нет сотрудничества в области безопасности, получила бы чувствительные технологии. Министр подчеркнула, что решения, которые имеются у Bergen Engines, позволили бы России укрепить собственный военный потенциал.

Резолюцию об остановке продажи утвердят 26 марта. В Rolls-Royce узнали о принятом решении еще 18 марта и согласились с блокировкой. Британская компания намерена заняться поисками нового покупателя для предприятия.

Bergen Engines основана в 1946 году. Ее двигатели устанавливают на норвежские патрульные корабли, разведывательные суда. Также они готовятся к поставке на строящиеся ледоколы, заказчиком которых выступает Минобороны королевства.

Корабельные двигатели для России остаются одной из главных проблем судостроения. Ранее предприятия закупали их на Украине и в странах НАТО, но сейчас такой возможности нет. При этом «Трансмашхолдинг» объявил о создании научно-технического центра вместе с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), в отношении которой с 2014 года действуют санкции.