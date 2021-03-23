Трое летчиков Ту-22М3 погибли под Калугой

При инциденте с дальним бомбардировщиком Ту-22М3 на аэродроме Шайковка под Калугой погибли трое летчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным НТВ, у них нештатно сработали катапульты, эту же информацию подтверждают источники РИА Новости. «По предварительным данным, произошла нештатная ситуация на земле — нештатное срабатывание катапульты. То есть это не авиакатастрофа», — рассказал собеседник агентства. Как сообщают представители экстренных служб, жертв среди местных жителей нет.

О том, что Ту-22М3 разбился под Калугой сообщалось ранее. Источники предварительно заявляли, что самолет совершил аварийную посадку, вооружения на борту не было.

Ту-22М3 — это модификация советского сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М. Самолет предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Он был принят на вооружение в 1989 году и стал самым массовым бомбардировщиком дальней авиации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в операциях в Сирии.