Генерал и Герой России выдвинули версии гибели летчиков Ту-22М3 под Калугой

Причиной нештатного срабатывания катапульты на российском дальнем бомбардировщике Ту-22М3, в результате которого на аэродроме Шайковка под Калугой погибли три летчика, могла стать диверсия. Такую версию в беседе с «Московским комсомольцем» выдвинул Герой России, летчик-испытатель Анатолий Кнышов.

По словам Кнышова, система катапультирования «проверена уже десятилетиями» и применяется только тогда, когда у самолета отказывает двигатель и резко снижается скорость. В случае же с инцидентом под Калугой никаких предпосылок для приведения механизма в действие не было, поскольку бомбардировщик находился на земле.

«То, что произошло, больше похоже на диверсию, и я думаю, только комиссия сможет определить причину трагедии», — отметил летчик.

Генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов в эфире радио Sputnik заявил, что причиной ЧП мог стать отказ электрической части. «Все же от электрики зависит. Электрический импульс, его наведение могло пройти по проводам — короткое замыкание, еще что-то такое внезапное», — пояснил он, добавив, что подобные случаи происходят крайне редко. По словам специалиста, такому развитию событий могли способствовать погодные условия в регионе.

Летчик I класса, который ранее был командиром Ту-22М3, полковник запаса Виктор Нескородей в интервью «Комсомольской правде» указал, что срабатывание катапульты произошло при запуске двигателей. «Возможно, именно тут и кроется загадка или причина ЧП», — отметил он.

Заслуженный пилот СССР, бывший военный летчик Олег Смирнов, комментируя ЧП в беседе с газетой «Взгляд», предположил, что причиной инцидента могла стать ошибка летчика, находившегося в кресле командира экипажа — именно рядом с его местом располагается тумблер «Принудительное покидание», который используется для того, чтобы принудительно катапультировать троих членов экипажа в аварийной ситуации.

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Аналогичную точку зрения высказал и высокопоставленный источник издания в Воздушно-космических силах (ВКС). «Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил упомянутый тумблер на левом кресле, хоть он и под крышкой», — отметил собеседник «Взгляда». При этом он допустил, что проблема могла быть связана с недостатками конструкции системы катапультирования Ту-22М3, о которой и конструкторам, и пилотам давно известно.

В то же время Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН заявил, что лично испытывал систему катапультирования на данной модели бомбардировщика и не понимает, как она могла стать причиной гибели пилотов. «Она нормально работает даже при высоте 0 метров и скорости 0 километров в час. Вот пусть Министерство обороны отвечает за свою беспечность и так далее. Но такого не может быть, чтобы они погибли при катапультировании», — подчеркнул он.

ЧП с Ту-22М3 на аэродроме Шайковка произошло днем 23 марта. Изначально источники сообщили, что самолет разбился или совершил аварийную посадку. Позже появилась информация о том, что ЧП произошло на земле — у бомбардировщика нештатно сработали катапульты.

Погибли трое военнослужащих. Один летчик выжил: он успел пристегнуться, в то время как остальные еще закреплялись в кабине. Жертв и пострадавших среди местных жителей нет.