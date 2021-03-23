В Чернобыле стали вымирать воробьи

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что на территории зоны отчуждения, равно как на всей территории Украины стали вымирать воробьи.

Согласно сообщению, по итогам проведенного в прошлом году учеными заповедника учета птиц воробьи не попали в пятерку самых распространенных пернатых. Это касается как домашних воробьев, так и полевых.

Отмечается, что полное исчезновение воробьям пока не грозит, однако они могут попасть в группу риска из-за агрессивной деятельности человечества.

Ранее в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике завелась редкая для Украины бабочка размером с птицу — голубая ленточница (Catocala fraxini). Это один из крупнейших представителей бабочек на Украине и в Европе: длина переднего крыла может достигать 45 миллиметров, а размах крыльев в полете — 110 миллиметров. На Украине она занесена в Красную книгу.