Ярославль возмутился идеей убрать город с банкнот

В департаменте туризма Ярославской области возмутились идеей Центробанка убрать изображение города Ярославля с тысячерублевой купюры и заменить его на Нижний Новгород. Власти попросят инициаторов объяснить решение. Об этом сообщает «Подъем».

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В разговоре с изданием глава департамента Владимир Лысенко отметил, что вместе с коллегами отправит запрос в Центробанк с просьбой прокомментировать решение о замене изображения. Он также пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить изменения облика банкноты.

«Мы запросим информацию, попытаемся узнать, по какому принципу они решили, что на тысячной купюре должен быть Нижний Новгород. Надеюсь, что будет какое-то общественное обсуждение, голосование, дана возможность высказаться. Конечно, мы не можем радоваться. Для нас это одна из возможностей продвигать наш город. Мы будем прилагать все усилия, чтобы Ярославль остался на купюре, у нас есть полное право на это. Биться будем до конца», — заявил Лысенко.

О решении изменить дизайн рублевых банкнот рассказал замглавы Центробанка Михаил Алексеев. По предварительным данным, Новосибирск заменит Красноярск на десятирублевой купюре, Пятигорск сменит Архангельск на пятисотрублевой, вместо Ярославля на тысячерублевой купюре поместят Нижний Новгород, а Екатеринбург сменит Хабаровск на пятитысячной. Изменения планируют начать со сторублевой банкноты. Купюры с новым дизайном должны появиться в обороте в 2022 году.

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