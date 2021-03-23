Российский лес застрял на пути в Китай

Российские лес и уголь из-за введенных властями Китая коронавирусных ограничений застряли на пути в КНР, пишет РБК со ссылкой на телеграммы РЖД грузоотправителям.

Из них следует, что со 2 по 5 марта и с 12 по 18 марта Пекин вводил запрет на перевозку 50 процентов железнодорожных контейнерных грузов. Ограничения действовали на пограничных переходах Забайкальск — Маньчжурия и Наушки — Сухэ-Батор.

Таким образом, в последнее время удавалось переправить через границу 68 процентов от согласованного сторонами объема поставок леса и угля. В марте в среднем через границу пропускали 13 поездов вместо предусмотренных 22.

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Правила проверки контейнерных грузов были ужесточены в Китае в середине прошлого года, однако на объемах поставок леса и угля в 2020-м это не сказалось — они остались на уровне 2019-го и совокупно составили 17,9 миллиона тонн.

Проблемы с приемом грузов возникли в начале нынешнего года. В результате по состоянию на конец марта в очереди на границе скопились около 70 поездов, 20 из которых контейнерные, еще 10 загружены лесом и 10 — углем. Из-за сложившейся ситуации РЖД несет финансовые потери и не может в полной мере задействовать принадлежащие компании вагоны.

Опрошенные изданием специалисты отметили, что проблемы возникли не только с железнодорожными, но и с автомобильными перевозками. В настоящий момент из-за дополнительных проверок на российско-китайской границе скопилось около 400 автомобилей.