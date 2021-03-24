Российских пенсионеров арестовали в Таиланде за продажу поддельных документов

Двух российских пенсионеров арестовали в Таиланде за продажу поддельных виз другим туристам. Об этом сообщается в видеосюжете The Pattaya News.

Согласно информации издания, 59-летняя и 63-летний россияне обвиняются в создании фальшивых банковских документов для пенсионных виз. Мошенники предлагали иностранцам, у которых недостаточно средств на счете для оформления визы, ненастоящие выписки из банка.

В результате полиция совместно с Центром нелегальных иммигрантов и Центром по борьбе с международными преступниками объединились, чтобы арестовать нарушителей. У них изъяли копии паспортов, поддельные сертификаты из банка России и тайские банкноты.

Кроме того, россиян обвиняют в ведении бизнеса без лицензии и без разрешения на работу. После суда им грозит депортация.

В январе 2020 года полиция Бали арестовала двух граждан России за выращивание конопли. Подозреваемыми оказались 31-летний Юрий Чернов и 27-летняя Мишель Кварацхелия. Пара выращивала каннабис в доме, который арендовала специально для этого. Сотрудники полиции следили за жилищем подозреваемых.