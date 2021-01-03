Арестованные в Ливии россияне оказались в стране из-за закончившегося топлива

Освобожденные в Ливии россияне оказались в африканской стране из-за закончившегося топлива. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, передает РИА Новости.

По его словам, моряки находились на прогулочной яхте.« У них закончилась солярка, они решили завернуть в Ливию заправиться», — указал он.

Также Малькевич добавил, что из моряков, вероятно, пытались выбить какие-то показания.

Ранее сообщалось, что арестованные несколько недель назад в Ливии россияне и украинец прибыли в Москву. По прилету у них не было с собой никаких документов, даже паспортов.

Об освобождении россиян и украинца из ливийского плена стало известно ранее. Они были схвачены и похищены несколько недель назад. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии опровергло факт похищения и заявило, что власти их арестовали за нарушение водной границы.