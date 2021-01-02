Из ливийского плена освобождены россияне и украинец

Из ливийского плена освобождена группа россиян и один гражданин Украины, сообщил член Общественной палаты России Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

Он отметил, что несколько недель назад они были схвачены и похищены в Ливии. «Отдельно хочу отметить, что после истории с Максимом Шугалеем к русским людям и в Ливии, и в целом в странах арабского мира, стали относиться куда серьезнее и значительно более уважительно», — написал Малькевич.

Задержанные в мае 2019 года в Ливии сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан были освобождены 10 декабря. Их обвиняли в попытке вмешаться в президентские выборы в стране и встрече с Саифом аль-Исламом Каддафи — сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи.

В начале 2019-го Фонд защиты национальных ценностей запустил проект по изучению общественного мнения и анализу текущей ситуации в Ливии.