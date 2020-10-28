Ливия согласилась отпустить пленных россиян

Правительство национального согласия Ливии согласилось отпустить удерживаемых россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно источникам агентства, соглашение об освобождении мужчин было достигнуто между Триполи и Москвой на прошлой неделе. Переговоры прошли на условиях анонимности, так как соглашение еще не обнародовано. Россиян могут отправить на родину в ближайшие дни.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан до сих пор не могут вернуться домой. Их арестовали в Ливии в мае 2019 года, а в июне 2020-го перевезли на виллу в Триполи. Замглавы МИД России Михаил Богданов объяснил невозможность освободить граждан РФ внутриполитическим разладом в Ливии.

В начале 2019-го Фонд защиты национальных ценностей запустил проект по изучению общественного мнения и анализу текущей ситуации в Ливии. Он включает в себя кабинетное исследование, комплекс полевых исследований и экспертные интервью с ключевыми политическими акторами этой страны.