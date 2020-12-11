Освобожденные в Ливии пленные россияне вернулись в Россию

Задержанные в мае 2019 года в Ливии россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, освобожденные 10 декабря, вернулись в Россию. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

«Граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан точно находятся в России. Всё закончилось. Спецоперация по их освобождению завершена», — написал Малькевич.

Он добавил, что у него есть очень много подробностей и интересных тем. Также Малькевич пообещал позже предать огласке все, о чем «удалось переговорить» с Шугалеем.

Сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана арестовали в Ливии в мае 2019 года, а в июне 2020-го перевезли на виллу в Триполи. В сентябре этого года замглавы МИД России Михаил Богданов объяснял невозможность освободить граждан РФ внутриполитическим разладом в Ливии.

В начале 2019-го Фонд защиты национальных ценностей запустил проект по изучению общественного мнения и анализу текущей ситуации в Ливии. Он включает в себя кабинетное исследование, комплекс полевых исследований и экспертные интервью с ключевыми политическими акторами этой страны.