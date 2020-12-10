Ливия отпустила домой задержанных россиян

Задержанные в мае 2019 года в Ливии россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан окончательно освобождены и направляются в Россию. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, передает в четверг, 10 декабря, РИА Новости.

«Да, они освобождены. Сейчас находятся в пути на родину», — ответил Богданов на соответствующий вопрос. По его словам, бывшие пленные прибудут в Россию ориентировочно ночью в четверг.

Сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана арестовали в Ливии в мае 2019 года, а в июне 2020-го перевезли на виллу в Триполи. В сентябре этого года Богданов объяснял невозможность освободить граждан РФ внутриполитическим разладом в Ливии.

В начале 2019-го Фонд защиты национальных ценностей запустил проект по изучению общественного мнения и анализу текущей ситуации в Ливии. Он включает в себя кабинетное исследование, комплекс полевых исследований и экспертные интервью с ключевыми политическими акторами этой страны.