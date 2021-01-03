Освобожденные в Ливии россияне и украинец прибыли в Москву

Граждане России и Украины, освобожденные ранее в Ливии, прибыли в Москву. Об этом сообщил член Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич, передает ТАСС.

Как рассказал Малькевич, самолет уже сел в московском аэропорту Шереметьево, а сам он встречает освобожденных на летном поле. Он отметил, что у прибывших нет с собой никаких документов, даже паспортов.

Об освобождении россиян и украинца из ливийского плена стало известно ранее. Они были схвачены и похищены несколько недель назад. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии опровергло факт похищения и заявило, что власти их арестовали за нарушение водной границы.

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