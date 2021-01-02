В Ливии опровергли похищение россиян и назвали причину их задержания. Об этом рассказал глава МИД правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммад Сияла, передает РИА Новости.

По его словам, граждане России на лодке, по-видимому, заблудились и заплыли в ливийские воды, поэтому власти их арестовали. Сияла отметил, что он достиг соглашения с замглавой МИД России Михаилом Богдановым о депортации, и в соответствии с данной договоренностью россияне были отправлены домой.

Ранее член Общественной палаты России Александр Малькевич сообщил, что из ливийского плена была освобождена группа россиян и один гражданин Украины. Он отметил, что несколько недель назад они были схвачены и похищены в Ливии.