Россиян арестовали за выращивание конопли на Бали

Полиция Бали арестовала двух граждан России за выращивание конопли. Об этом сообщает издание SindoNews.

Подозреваемыми оказались 31-летний Юрий Чернов и 27-летняя Мишель Кварацхелия. Пара выращивала каннабис в доме, который арендовала специально для этого. Сотрудники полиции следили за жилищем подозреваемых, а также их перемещениями, в течение двух недель.

Как признались сами арестованные россияне, инструкцию по выращиванию запрещенного растения они нашли в интернете. Семена им дал некий друг по имени Эндрю. Полученную продукцию они продавали иностранным туристам.

В ходе обыска в доме россиян полицейские обнаружили 710 граммов марихуаны и 14 горшков с семенами растения. Кроме этого, были найдены 14 проростков марихуаны, двое электронных весов, пресс, ультрафиолетовые лампы, фильтры, вентиляторы, термометры, горшки, мешки с землей, устройства полива и другие предметы для выращивания растений.

На данный момент россияне находятся под стражей. Согласно местным законам, им грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в размере восьми миллиардов рупий (около 36,8 миллионов рублей).

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