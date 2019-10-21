Россиянку арестовали на Бали за пересылку наркотиков

Россиянку и еще трех иностранцев арестовали в Индонезии по подозрению в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на главу таможни международного аэропорта Нгурах-Рай, находящегося на Бали, Химавана Индарджоно (Himawan Indarjono).

По его словам, два ареста произошли ранее в октябре. Изначально таможенникам попались два гражданина Таиланда. Их задержали по прилету в аэропорт 13 октября: под одеждой нашли в общей сложности 958 граммов метамфетамина.

Через три дня под стражу взяли еще двух иностранцев: гражданку России и француза. Они забирали посылку с 22,5 грамма кокаина в службе доставки.

Индонезия известна строгим антинаркотическим законодательством. Наркоторговцам может грозить смертная казнь. Власти страны объясняют это чрезвычайной ситуацией в сфере незаконного оборота запрещенных препаратов: по их данным, ежедневно от наркотиков умирают десятки индонезийцев.

В настоящее время к смертной казни в стране приговорены более 150 человек, большинство из них за преступления, связанные с наркотиками. При этом около трети из них — иностранцы.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru