Взрослых мужчин публично выпороли за любовь к азартным играм в Индонезии

В Индонезии публично выпороли мужчин за пристрастие к азартным играм. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в консервативной провинции Ачех. На снимках видно, как двух мужчин примерно 50-летнего возраста в белой одежде наказывают ударами бамбуковыми палками. Имена провинившихся не раскрываются.
Известно, что в этой провинции часто наказывают таким образом согласно законам шариата за различные проступки, такие как употребление алкоголя, добрачный секс и гомосексуализм.
В 2018 году сообщалось, что в Ачехе женщин, обвиненных в проституции, прилюдно побили палками. При этом ранее в Ачехе был подписан меморандум, согласно которому эту процедуру можно проводить лишь в тюрьмах или изоляторах.
Ачех — единственная провинция Индонезии, где существует исламская полиция нравов и действуют законы шариата. Они распространяются не только на мусульман, но и на всех местных жителей.