Иранца 80 раз отстегали плетью за выпитый в детстве алкоголь

В Иране мужчину публично выпороли за провинность, совершенную более 10 лет назад. Об этом сообщает BBC News.

Фотографии мужчины с инициалами М.Р., которого стегают плетью на площади в городе Кашмар, появились в местных СМИ. Всего иранец получил 80 ударов.

Как отмечается, это было наказанием за то, что он выпил алкоголь на свадьбе, когда ему было 14 или 15 лет. Инцидент произошел еще в 1385 году по иранскому календарю (длился с марта 2006-го по март 2007 года), тогда же молодого человека арестовали и приговорили к наказанию. Почему оно было приведено в исполнение через столько лет, не уточняется.

По некоторым данным, М.Р. выпивал на свадьбе, на которой во время ссоры произошло убийство 17-летнего. Однако к произошедшему он не имел никакого отношения.

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«Обстоятельства этого дела абсолютно шокирующие, это еще один ужасающий пример извращенных приоритетов иранских властей», — считает Филип Лютер, глава ближневосточного отделения международной правозащитной организации Amnesty International. По его словам, ни один человек вне зависимости от возраста не должен подвергаться порке, а ребенок, коим был М.Р. во время вынесения наказания, вообще не должен подвергаться преследованию.

В Иране к публичной порке приговаривают за более чем 100 видов нарушений. Среди них — кражи, нападения, вандализм, клевета, мошенничество, а также интимная связь между незамужними мужчиной и женщиной и однополые отношения.

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