Россиян задержали за продажу наркотиков на Бали

Двое граждан России задержаны на индонезийском острове Бали по подозрению в сбыте запрещенных веществ. Вместе с ними задержали американца и двух граждан Испании, сообщает Associated Press.

Их обвиняют в продаже наркотиков иностранным туристам с помощью телефона. Подозреваемых задержали недалеко от популярного курорта Кута в период с 20 по 24 мая, однако известно об этом стало только сейчас.

Первым оказался под стражей 33-летний россиянин, затем полиция арестовала 31-летнюю россиянку, а потом и всех остальных предполагаемых соучастников.

У троих мужчин и двух женщин в общей сложности изъяли около 20 граммов кокаина и 44 грамма марихуаны. Как считают местные силовики, у группы были соучастники за границей, с помощью которых они получали психоактивные вещества на продажу.

Материалы по теме Приход нормальный Кокаин, героин и ЛСД: почему будущее экономики зависит от наркотиков

29 апреля стало известно, что 36-летний Андрей Спиридонов, задержанный с 200 граммами запрещенного галлюциногена DMT на Бали, сумел сбежать из полицейского участка и скрыться, несмотря на скованные руки и ноги.

В марте в аэропорту Бали задержали россиянина Андрея Жесткова, который пытался вывезти в чемодане двухлетнего орангутана. Ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере семи тысяч долларов.

Как сообщает AP, наркоторговцам по законам Индонезии может грозить смертная казнь. Последний раз расстрел в стране провели в июле 2016 года — тогда были казнены трое иностранцев и один индонезийский гражданин.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



