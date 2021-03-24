Наряд Кейт Миддлтон за сотни тысяч рублей привлек внимание журналистов

Герцогиня Кембриджская Кэтрин вышла в свет в наряде за сотни тысяч рублей и привлекла внимание журналистов. Ее фотографии публикует Daily Mail.

39-летняя Миддлтон вместе с мужем, принцем Уильямом, посетили Вестминстерское аббатство — готическую церковь, где на данный момент проводится вакцинация жителей Великобритании от коронавируса. На мероприятии супружеская пара пообщалась с медицинскими работниками и пациентами.

Папарацци запечатлели герцогиню в шерстяном пальто кремового цвета бренда Catherine Walker, которое украшено цветочным кружевом. Стоимость верхней одежды составляет три тысячи фунтов стерлингов (310 тысяч рублей). Образ Миддлтон дополнили лодочки Jimmy Choo и клатч того же цвета марки Metier London.

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В качестве украшений герцогиня выбрала бежевую защитную маску и серьги британского ювелирного дома Annoushka Ducas. Отмечается, что это любимый бренд украшений Миддлтон. Принца Уильяма, в свою очередь, засняли в классическом синем костюме с черным галстуком в горох.

Ранее в марте Кейт Миддлтон вновь заметили в старом пальто. Ее сфотографировали в светло-коричневом пальто из кашемира и шерсти бренда Massimo Dutti. Впервые жена принца Уильяма была замечена в описанном пальто в Кардиффе, во время общенационального королевского тура в январе 2020 года.