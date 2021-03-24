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Мужчина нашел уникальный самородок и 42 года ждал подходящий момент для продажи

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Fairfax Media / Getty Images

Житель английского города Марлоу, графство Бакингемшир, решил продать уникальный самородок через 42 года после того, как нашел его. Об этом сообщает газета The Sun.

62-летний Керри Тэквелл (Kerry Thackwell) рассказал, что обнаружил 30-граммовый самородок в 1979 году, когда обследовал местность в городе Долгеллау с отцом. На тот момент находку можно было продать всего за сто фунтов стерлингов (около 53,9 тысячи рублей с учетом инфляции).

Тэквелл сохранил самородок на память. «Недавно я приехал ухаживать за больным родственником, и меня посетила мысль, — вспоминает он. — Мой отец стал довольно стар, и я подумал, почему бы мне не продать его (самородок — прим. «Ленты.ру») на аукционе. Так что мы решили, что настал подходящий момент, чтобы отправить его на аукцион».

Торги пройдут в апреле в городе Кардифф — столице Уэльса. Эксперты, по предварительным данным, оценивают самородок в 25 тысяч фунтов стерлингов (2,6 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Шотландии охотник за сокровищами намыл на дне реки самый большой в Великобритании золотой самородок. Поскольку кусок 22-каратного золота был расколот на две части, ему дали имя «Воссоединение самородка».

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