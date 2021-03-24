Мужчина нашел уникальный самородок и 42 года ждал подходящий момент для продажи

Житель английского города Марлоу, графство Бакингемшир, решил продать уникальный самородок через 42 года после того, как нашел его. Об этом сообщает газета The Sun.
62-летний Керри Тэквелл (Kerry Thackwell) рассказал, что обнаружил 30-граммовый самородок в 1979 году, когда обследовал местность в городе Долгеллау с отцом. На тот момент находку можно было продать всего за сто фунтов стерлингов (около 53,9 тысячи рублей с учетом инфляции).
Тэквелл сохранил самородок на память. «Недавно я приехал ухаживать за больным родственником, и меня посетила мысль, — вспоминает он. — Мой отец стал довольно стар, и я подумал, почему бы мне не продать его (самородок — прим. «Ленты.ру») на аукционе. Так что мы решили, что настал подходящий момент, чтобы отправить его на аукцион».
Торги пройдут в апреле в городе Кардифф — столице Уэльса. Эксперты, по предварительным данным, оценивают самородок в 25 тысяч фунтов стерлингов (2,6 миллиона рублей).
Ранее сообщалось, что в Шотландии охотник за сокровищами намыл на дне реки самый большой в Великобритании золотой самородок. Поскольку кусок 22-каратного золота был расколот на две части, ему дали имя «Воссоединение самородка».