Красноярск отреагировал на идею убрать город с купюры

Власти Красноярска отреагировали на идею Центробанка убрать изображение города с десятирублевой купюры и заменить его на Новосибирск. Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил свое решение вопроса. Об этом сообщает «Подъем».

По словам губернатора, город «достоин того, чтобы быть изображенным на одной из купюр». Усс отметил, что Красноярск можно разместить на банкноте с другим номиналом. Однако он не стал уточнять детали своего предложения.

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Будущие изменения дизайна купюр в своем Instagram прокомментировал мэр Красноярска Сергей Еремин. Он призвал подписчиков воспринимать идею «без печали и уныния» и смотреть на старые купюры как на реликвии. Глава города также предложил менять изображения городов на купюрах каждые 20 лет.

Ранее на идею изменить дизайн купюр отреагировали в Ярославле. В региональном департаменте возмутились идеей Центробанка убрать изображение города с тысячерублевой купюры и заменить его на Нижний Новгород. Местные власти пообещали отстоять прежний дизайн.

О решении изменить дизайн рублевых банкнот рассказал замглавы Центробанка Михаил Алексеев. Новые банкноты планируют пустить в оборот в 2022 году. По предварительным данным, Новосибирск заменит Красноярск на десятирублевой купюре, Пятигорск сменит Архангельск на пятисотрублевой, Екатеринбург — Хабаровск на пятитысячной.

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