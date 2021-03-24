Российский ПАК ДА не заметят в НАТО

Российский перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) сможет незаметно преодолевать рубежи противовоздушной обороны стран НАТО, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Согласно собеседнику, «специальные макеты и отдельные полноразмерные элементы создаваемого бомбардировщика прошли серию стендовых испытаний по оценке уровня радиолокационной заметности», в результате чего были «подтверждены сверхнизкие показатели площади эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) ПАК ДА, вычисленные еще на этапе научно-исследовательских работ методами компьютерного моделирования».

Источник добавил, что радиус обнаружения ПАК ДА иностранными радарами снизится «на несколько порядков», что «позволит перспективному бомбардировщику при применении определенной тактики необнаруженным преодолевать передовые рубежи ПВО, включающие истребительную авиацию, в том числе передовые рубежи ПВО наиболее развитых в этом плане стран Североатлантического альянса».

Материалы по теме Обратный отсчет Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией Быстрее звука От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году

В декабре 2020 года ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что в России одновременно собирается несколько опытных образцов, в частности, в производство запущено «уже два или три объекта», предназначенных для проведения наземных и летных испытаний.

Тогда же управляющий директор самарского «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев заявил, что в 2021 году «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) проведет первые стендовые испытания двигателя для ПАК ДА, получившего название «Изделие РФ».

В декабре 2019 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что ПАК ДА, предназначенный для выполнения задач самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, поступит на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) до конца 2027 года.