Россия пообещала вооружиться ПАК ДА до конца 2027 года

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), предназначенный для выполнения задач самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, поступит на вооружение ВКС России до конца 2027 года, заявил «Обороне России» заместитель министра обороны страны Алексей Криворучко.

«В соответствии с Государственной программой вооружения в период до 2027 года на вооружение поступят современные образцы ВВСТ, по своим характеристикам не уступающие лучшим зарубежным аналогам, а зачастую и не имеющие аналогов в мире», — пообещал замминистра.

По его словам, речь идет о ракетных подводных лодках стратегического назначения «Борей-А», ПАК ДА, ракетных комплексах стратегического назначения, стационарного и подвижного базирования, перспективных радиолокационных станциях системы предупреждения о ракетном нападении (типа «Воронеж») и зенитных ракетных комплексах с повышенными боевыми возможностями (типа С-350 «Витязь», С-400 «Триумф» и С-500 «Прометей»).

Криворучко также рассказал, что до конца 2019 года будет заключен контракт на поставку тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.

Материалы по теме Одолжили Китай создал оружие против F-22 и F-35. России ответить нечем

В августе «Туполев» заявил, что ПАК ДА испытают на Жуковской летно-испытательной и доводочной базе компании.

В декабре 2018 года «Звезда» показала проверку двигателя, бортовых систем, системы аварийного покидания, открывания и закрывания боковых дверей, системы кругового обзора визуального контроля и навигационного оборудования российского воздушного самолета-заправщика, созданного на базе Ил-76МД-90А.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!