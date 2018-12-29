Испытание самолета-заправщика Ил-76МД-90А показали на видео

Проверку двигателя, бортовых систем, системы аварийного покидания, открывания и закрывания боковых дверей, системы кругового обзора визуального контроля и навигационного оборудования российского воздушного самолета-заправщика, созданного на базе Ил-76МД-90А, показали на видео. Соответствующие кадры публикует «Звезда».

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«Ну, естественно, это новый уровень и новые возможности. В том числе и боевые. Удобство эксплуатации», — сказал телеканалу летчик-испытатель Владимир Иринархов.

Ранее в декабре на видео была показана штурманская кабина воздушного заправщика.

Созданный на базе Ил-76МД-90А воздушный танкер Ил-78М-90А вмещает 52 тонны топлива и способен заправлять в воздухе до трех самолетов, а на земле — до четырех. С октября 2012-го по декабрь 2018-го в Ульяновске построено десять таких топливозаправщиков.

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