Любимый арабский курорт россиян назвали столицей секс-туризма

Эмират Дубай, который считается любимым арабским курортом среди россиян, назвали столицей секс-туризма в Персидском заливе из-за выросшего числа проституток. Об этом сообщила газета Le Monde.

Уточняется, что официально проституция запрещена в Объединенных Арабских Эмиратах, однако Дубай превратился в «привилегированное место для секс-туризма» из-за большого количества иностранцев, посещающих город.

Как считают журналисты, на такой имидж эмирата сильно повлияла глобализация — власти стали активно развивать сферы услуг для привлечения путешественников, а также разрешили употреблять алкоголь в отелях, барах и ночных клубах при наличии лицензии.

«Обычно именно в таких местах секс-работники обращаются к потенциальному клиенту, согласовывая с ним объем, продолжительность и характер услуги», — поясняется в статье.

Кроме того, редакторы обратили внимание на то, что несколько крупных израильских СМИ, таких как Yedioth Ahronoth и Haaretz, уже сообщали о растущем количестве проституток в Дубае. Тем не менее, подсчитать точное количество секс-работников журналистам не удалось, поскольку этим занимаются в основном мигранты, которые скрывают свою деятельность в эмирате.

Ранее в марте российским туристам, желающим отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах, рассказали о способе сэкономить при покупке билетов в страну на период майских праздников. Речь идет о полете по маршруту Москва — Дубай на праздничные и послепраздничные даты. Стыковочный рейс окажется в 2-3 раза дешевле.