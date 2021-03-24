Дружба Китая с Европой назло США оказалась под угрозой

Дружба Китая с Европой в рамках заключенного недавно масштабного инвестиционного соглашения, которую многие рассматривали как сотрудничество назло США, оказалась под угрозой после взаимных претензий сторон, пишет CNBC.

В последние недели между Пекином и Брюсселем нарастает политическая напряженность. Евросоюз ввел персональные санкции в отношении четверых китайских чиновников и одной организации, обвинив их в нарушении прав человека, в частности, в притеснении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном округе.

Китай в свою очередь объявил об ответных мерах в отношении ЕС. В санкционный список Пекина включены десять человек и четыре организации, после чего Брюссель предупредил о возможном отказе от ратификации декабрьской сделки, переговоры по которой проходили с 2013 года.

Она предполагает отмену многих ограничений и облегчение обоюдного доступа китайского и европейского бизнеса на рынки друг друга в некоторых отраслях, среди которых технологии, электромобили и телекоммуникации.

Соглашение вызывало критику со стороны США и их нового президента Джо Байдена, благодаря чему рассматривалось многими аналитиками как попытка Китая внести разногласия в американо-европейское сотрудничество.