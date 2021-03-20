Европа собралась догнать США и Китай

Власти Европы собрались догнать США и Китай в области технологий и для этого хотят изменить законы, касающиеся работы стартапов, пишет CNBC.

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Профильный европейский орган призвал правительства стран, входящих в блок, изменить национальное законодательство, чтобы привлекать к работе в стартапах ведущих молодых специалистов со всего мира.

В частности, предлагается упростить порядок выдачи рабочих виз гражданам третьих стран, которых нанимают на работу местные стартапы. Также планируется изменить налоговое законодательство таким образом, чтобы доход по полученным по опционам для сотрудников акциям облагался налогом только после их продажи, а не в момент покупки, как сейчас.

С предложениями выступил Национальный стандарт ЕС для стартапов — структура, созданная по инициативе Еврокомиссии. На данный момент в нее вступили 24 страны союза — все, кроме Венгрии, Болгарии и Хорватии. Цель органа — создать привлекательные условия для работы и развития европейских стартапов и сократить их отставание от американских и китайских.