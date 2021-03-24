Раскрыты причины поражений США в современных войнах

Основная вина за поражения Соединенных Штатов в современных войнах лежит на американских политиках. Таким мнением поделился обозреватель издания National Review Лоуренс Корб.

Автор статьи отмечает, что за последние полвека США проиграли три крупные войны: во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Журналист напоминает, что войну во Вьетнаме Вашингтон ввел под «ложным предлогом» — в ответ на нападение, которое северные вьетнамцы якобы совершили на американский корабль в Тонкинском заливе. Кроме того, по его мнению, эту войну было попросту нельзя выиграть.

Раскрывая причины поражения в войне во Вьетнаме, Корб напоминает, что война была крайне непопулярна, поскольку коснулась преимущественно низших слоев общества. Элита же, включая бывших президентов США Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего, Дональда Трампа и Джо Байдена, уклонялась от службы на передовой.

Анализируя войну в Ираке, Корб подчеркивает, что поводом к ней стали необоснованные заявления о наличии у Ирака оружия массового поражения. Он также подмечает, что 20-летняя война в Афганистане нанесла непоправимый ущерб репутации страны.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Cоединенные Штаты перестанут насаждать демократию в других странах силой, свергая режимы и устраивая военные интервенции. Он отметил, что несмотря на благие намерения эта тактика в прошлом не сработала.