Названы худшие регионы для бизнеса в России

В 2020 году убытки зафиксировали 29,4 процента средних и крупных российских компаний, но в отдельных регионах потери оказались более существенными. Оценку субъектов федерации на убыточность провела аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Худшими для бизнеса в абсолютном значении стали Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Санкт-Петербург, Татарстан и Красноярский край. На предприятия в этих регионах пришлось две трети всех потерь российского бизнеса.

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По динамике самые большие проблемы в ЯНАО — за год убытки увеличились в 61,5 раза до 529,2 миллиарда рублей. Главным пострадавшим оказалась нефтедобывающая отрасль. За ним идет Магаданская область, где потери выросли в 15,8 раза.

Если смотреть по доле убыточных компаний, то минимальные значения в Республике Алтай (16,9 процента) и Ингушетии (21,4 процента), а максимальные — в Ненецком автономном округе (60,9 процента) и Еврейской автономной области (52,5 процента).

По отраслям хуже всего в абсолютных цифрах себя чувствовала торговля, потерявшая 1,15 триллиона рублей (21,6 процента общих убытков бизнеса). Обрабатывающие производства ответственны за потерю 937,6 миллиарда рублей.

Единственной отраслью, где с убытками год закрыло больше половины предприятий, остается сфера гостиничного бизнеса и общепита (58,6 процента компаний). Во всех остальных число прибыльных бизнесов все же оказалось выше.

Ранее эксперты сервиса аутсорсинга бухгалтерии «Кнопка» выяснили, что предприниматели из Южного федерального округа чаще, чем коллеги из других регионов, довольны условиями ведения бизнеса. Положительно на вопрос ответили 79,2 процента респондентов.