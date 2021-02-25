Минэкономразвития оценило влияние пандемии на российский бизнес

Власти в лице Минэкономразвития отреагировали на сообщения аппарата уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова о проблемах российского бизнеса. О положении дел говорится в поступившем в редакцию «Ленты.ру» заявлении заместителя министра экономического развития Татьяны Илюшниковой.

«Исследование аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова к нам не поступало, но мы готовы его изучить. Информация, опубликованная в СМИ, носит оценочный характер», — отметила Илюшникова.

По ее словам, министерство ориентируется на регулярно поступающие данные от банков, участвующих в программах льготного кредитования бизнеса. «Согласно им 98 процентов заемщиков по программе ФОТ 2.0 соблюдают условие сохранения занятости, а значит, могут рассчитывать на списание кредита», — сказала чиновник.

Однако, по данным Минэкономразвития, некоторые компании продолжают испытывать проблемы, связанные с введенными из-за пандемии коронавируса ограничениями. В связи с этим в марте будет запущена новая программа по предоставлению бизнесу льготных кредитов по ставке три процента. Она так же будет направлена на поддержание занятости.

В настоящий момент пострадавшие от пандемии предприятия могут воспользоваться мерами поддержки от государства, в том числе мораторием на проверки для малого бизнеса, льготным кредитованием под семь процентов.

По данным мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, 9,7 процента опрошенных предпринимателей готовится к закрытию бизнеса в течение 2021 года. Более 40 процентов респондентов заметили снижение спроса на свою продукцию и услуги более, чем в 1,5 раза. 60 процентов столкнулись со снижением выручки более, чем на 30 процентов. Только 20 процентов опрошенных не отметили снижения спроса и выручки.