Российский бизнес предупредил о риске закрытия

Значительная часть российского малого и среднего бизнеса предупредила, что с наступлением 2021 года продолжает испытывать серьезные проблемы. Об этом свидетельствуют данные данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, передает РБК.

Так, к началу текущего года бизнес подошел со снизившимися зарплатами сотрудников, падением объемов выручки и упавшим спросом. Лишь чуть более 20 процентов респондентов в 2020-м не заметили снижения спроса на свои товары и услуги, при этом у 40 процентов компаний он упал не менее чем в полтора раза. Еще у 60 процентов компаний выручка в прошлом году сократилась более чем на 30 процентов, еще около 45 процентов респондентов урезали фонд оплаты труда.

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При этом в текущем году российский бизнес оценил свое положение пессимистично. Так, в начале года треть респондентов сообщила о том, что оборот продолжил снижаться. Еще у 27,1 процента он сохранился на уровне прошлого года, а 19,1 процента заявили о постепенном восстановлении потерь 2020 года. Кроме того, почти каждая десятая российская компания заявила о риске закрытия.

По данным мониторинга, сейчас российский бизнес ждет от государства прежде всего снижения налоговой нагрузки или новой налоговой реструктуризации — о необходимости таких мер для компаний своих отраслей и региона высказались 66,8 процента респондентов, а 46,8 процента считают, что лучшей мерой будет просто не закрывать бизнес на карантин.

15 февраля сообщалось, что почти половина российских компаний (44 процента) решили поднять цены на свои продукты и услуги на 8-10 процентов в этом году. При этом предприятия ожидают и увеличения спроса на свою продукцию. Около 43 процентов компаний планируют вырасти за счет выхода на новые рынки внутри России. Главным тормозом для развития бизнеса остаются ограничения из-за пандемии коронавируса.