Названы лучшие для бизнеса регионы России

Эксперты сервиса аутсорсинга бухгалтерии «Кнопка» провели исследование и назвали лучшие для бизнеса регионы России. Об этом сообщает РИА Новости.

Предприниматели из Южного федерального округа больше своих коллег из других регионов довольны условиями ведения бизнеса. Вести предпринимательскую деятельность в ЮФО нравится 79,2 процентам респондентов. Им немного уступают бизнесмены из Приволжского федерального округа (73,9 процента).

При этом самая большая доля недовольных пришлась на Дальневосточный федеральный округ — 60 процентов респондентов. На втором месте по степени недовольства оказался Северо-Кавказский федеральный округ (55,6 процента), на третьем — Северо-Западный федеральный округ (32,9 процента).

В целом условия ведения бизнеса в России устраивает почти половину опрошенных (48,7 процента). Около четверти респондентов (23,6 процента) отметили, что эта сфера могла быть организована лучше.

Участниками опроса стали 800 владельцев собственного бизнеса (самозанятые, ИП, ООО и незарегистрированные компании) со всей России в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее сообщалось, что в 2020 году совокупная прибыль российских средних и крупных предприятий составила 12,42 триллиона рублей. Это на 23,5 процента меньше показателей за предыдущий год. По данным исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, обрушение оказалось рекордным за 12 лет — с 2008-го. Аналитики указали, что сильнее всего доходы упали весной 2020-го на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса.