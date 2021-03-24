Фанатов удивило сходство 47-летней модели без косметики с ее юной дочерью

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум опубликовала селфи, на котором она запечатлена вместе с юной дочерью, и удивила своих подписчиков. На кадр в ее Instagram-аккаунте обратили внимание в Daily Mail.

В серии из четырех снимков 47-летняя манекенщица позирует без макияжа с 16-летней Лени в салоне автомобиля. «Все естественное», — подписала Клум пост, который набрал 230 тысяч лайков. Она также уточнила в хештегах, что на фотографиях отсутствует ретушь.

Читатели издания заметили сильное сходство во внешности родственниц и высказались об этом в комментариях под материалом. «Как две капли воды!», «В этой семье очень хорошие гены. Ее матери за 70, а она прекрасно выглядит», «Будто две сестры», «Очень похожи, но я не верю, что на фото нет фильтров», — писали они.

В феврале Хайди Клум призвали отказаться от публикации откровенных фото в интернете и уступить славу юной дочери. Поводом для обсуждения ситуации стал снимок знаменитости с оголенными ягодицами в платье из туалетной бумаги. Она разместила кадр сразу после того, как Лени поделилась фотографиями с фотосессии у всемирно известного фотографа. По мнению психотерапевта Филипа Ходсона (Philip Hodson), Хайди Клум испытывает зависть к дочери из-за ее успеха, красоты и молодости.