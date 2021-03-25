Джессика Альба ушла из кино из-за серьезных проблем со здоровьем

Американская актриса и предпринимательница Джессика Альба рассказала, что ушла из кино на пике своей карьеры из-за серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщает Entertainment Tonight.

«Моя мать болела раком в очень молодом возрасте, когда ей было около 20 лет. Я выросла с хронической болезнью. До 11 лет мне сделали пять операций. У меня была хроническая аллергия, и в детстве меня часто госпитализировали», — вспомнила артистка.

Она отметила, что начала более серьезно относиться к своему состоянию после рождения дочери Онор в 2008 году. «В какой-то момент я поняла, что хочу жить, процветать и проводить как можно больше времени с этим маленьким человеком, которого я привела в этот мир. Осознала, что здоровье — это важно. Я хотела, чтобы мой ребенок тоже был здоров. Ужасно сложно быть счастливым, когда ты болеешь», — сказала Альба.

Джессика Альба прославилась благодаря роли в телесериале «Темный ангел». Позже актриса снималась в различных фильмах, включая проекты «Город грехов», «Фантастическая четверка», «Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного серфера» и «Удачи, Чак». В 2011 году актриса основала компанию The Honest Company, производящую нетоксичные продукты.