Опубликован рейтинг самых надежных российских банков

Сбербанк занял первое место в рейтинге ста самых надежных российских банков 2021 года. Об этом сообщает Forbes.

Издание отметило, что на долю Сбербанка приходится порядка 42,3 процента всех кредитов физических лиц, а также 44,9 процента всех средств физлиц и 32,2 процента кредитов юридическим лицам в России.

Второе место занял Райффайзенбанк. В прошлом году эта кредитная организация занимала первую строчку рейтинга. Замыкает тройку Росбанк, его позиция в списке не изменилась.

В десятку также вошли ИНГ Банк (Евразия), Эйч-Эс-Би-Си Банк, Бэнк оф Чайна, СЭБ Банк, Чайна Констракшн Банк, ВТБ и Газпромбанк.

1 февраля сообщалось, что Сбер признан сильнейшим мировым брендом среди банков в 2021 году. Компания набрала 92 балла из 100 по индексу Brand Strength Index (BSI) в рейтинге Brand Finance Banking 500. На втором месте оказался частный банк BCA (Bank Central Asia) с оценкой в 91,6 балла. И российский Сбер, и индонезийский BCA обладают высшим рейтингом бренда — ААА+. Бренды оценивались по таким критериям, как корпоративная репутация, инвестиции в маркетинг, а также удовлетворенность персонала.

26 января Сбер вышел на третье место в мировом рейтинге Brand Finance Global 500 по показателю «сила бренда». На первом месте по этому показателю стала китайская WeChat, обошедшая прошлогоднего лидера Ferrari.