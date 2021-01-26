Сбер вошел в тройку сильнейших брендов мира

Сбер вышел на третье место в мировом рейтинге Brand Finance Global 500 по показателю «сила бренда».

«Будучи крупнейшим банком России, Сбербанк выигрывает за счет стабильности бренда и высокого уровня лояльности клиентов. Недавний ребрендинг, в рамках которого услуги, предоставляемые его экосистемой, были консолидированы вокруг бренда "Сбер", усилили эти тенденции», — отмечается в обзоре Brand Finance

На первом месте по показателю «сила бренда» стала китайская WeChat, обошедшая прошлогоднего лидера Ferrari.

Сравнительная сила бренда учитывает инвестиции в маркетинг и рекламу, акционерный капитал, а также результаты деятельности компаний.