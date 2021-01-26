Назван самый дорогой в мире бренд

Корпорация Apple заняла первое место в списке самых дорогих брендов мира, это произошло впервые с 2016 года. Авторы рейтинга Brand Finance Global 500 оценили компанию в 263,4 миллиарда долларов.

Материалы по теме Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря «Это была сильнейшая пирамида» Бизнесмен из 90-х годами обманывал российских звезд и западных богачей. Его не поймали до сих пор

Apple увеличила стоимость своего бренда на 87 процентов за год. На втором месте эксперты назвали Amazon (254,2 миллиарда долларов), на третьем — Google (191,2 миллиарда). На четвертом месте оказался Microsoft (140,4 миллиарда долларов). В десятку также попали Samsung, Walmart, Facebook, ICBC (банковские услуги), Verizon (телекоммуникации) и WeChat (высокие технологии). Самым быстрорастущим брендом стала Tesla с ростом на 158 процентов (до 32 миллиардов долларов).

Тройка самых дорогих российских брендов — Сбер (180-е место), «Газпром» (304-е) и «Лукойл» (360-е). Все они потеряли позиции из-за снижения оценочной стоимости. Сбер опустился на 41 позицию (стоимость бренда сократилась с 13,2 до 9,4 миллиарда долларов), «Газпром» потерял 43 позиции (с 7,6 до 6,4 миллиарда долларов), а «Лукойл» — семь позиций (с 5,8 до 5,4 миллиарда долларов).

В прошлом году рейтинг возглавлял Amazon. Стоимость этого бренда оценивалась в 187,9 миллиарда долларов. На второй строчке была Apple, а третье место занимал Google.