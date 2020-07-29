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Составлен рейтинг самых дорогих брендов в мире

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Фото: Feng Li / Getty Images

Американская корпорация Apple возглавила список самых дорогих брендов в мире. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного изданием Forbes.

Отмечается, что стоимость компании оценивается в 241,2 миллиарда долларов — за год показатель вырос на 17 процентов. На втором месте расположен Google — компанию оценили в 207,5 миллиарда долларов с показателем роста на 24 процента.

Третье место рейтинга занял бренд Microsoft (162,9 миллиарда), четвертое — компания Amazon (135,4 миллиарда). В пятерке лидеров также разместили Facebook (70,3 миллиарда). Уточняется, что эта компания потеснила Coca-Cola, стоимость которой составила 64,4 миллиарда долларов.

Кроме того, в рейтинг попали такие бренды, как Disney, Samsung, Louis Vuitton и McDonald's.

В июне прошлого года самой дорогой компанией в мире стал американский Amazon. Его стоимость за год возросла до 315 миллиардов долларов. По информации списка Top 100 Most Valuable Global Brands, на второй позиции стоит Apple, а на третьей — Google, который был лидером в 2018 году.

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