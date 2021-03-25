F-35B КМП США подбил себя

Истребитель пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II Корпуса морской пехоты (КМП) США подбил себя из собственной артиллерийской установки, сообщает The Drive.

Издание отмечает, что инцидент произошел 12 марта на базе Юма в Аризоне. Ущерб, нанесенный истребителю, оценивается минимум в 2,5 миллиона долларов. Пострадавших нет.

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Согласно The Drive, пока неясно, вызван ли инцидент проблемами с пушкой GPU-9/A и снарядом PGU-32/B SAPHEI-T или спровоцирован человеческим фактором. Издание склоняется к версии с боеприпасом.

В марте генерал Ричард Даннат, в 2006-2009 годах возглавлявший Генштаб Вооруженных сил (ВС) Великобритании, заявил, что истребитель F-35B Lightning II разоряет министерство обороны страны.

В январе Кристофер Миллер, исполняющий обязанности министра обороны США, назвал программу создания F-35 Lightning II куском дерьма.