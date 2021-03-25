Девушка смертельно травмировала себя во время видеосвязи с возлюбленным

Юноша из Гонконга увидел, как возлюбленная смертельно травмировала себя во время разговора с ним по FaceTime. Об этом сообщает издание Daily Mail.

5 февраля 2020 года 18-летний Джереми Мак (Jeremy Mak) созвонился по видеосвязи с партнершей Джой Чан (Joy Chan) — ученицей престижной частной школы для девушек в британском городе Монмут. Между возлюбленными произошла ссора, и Чан решила демонстративно совершить самоубийство.

Мак тут же уведомил о произошедшем персонал школы. 18-летнюю девушку нашли без сознания и отвезли в больницу, где она через четыре дня умерла.

Во время судебного слушания свидетели заявили, что юноша строго контролировал Чан и жестоко с ней обращался. Пара находилась в отношениях два года. После смерти девушки Мака поместили в центр временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей.

В ходе расследования выяснилось, что в декабре 2019 года Чан уже пыталась покончить с собой. Перед смертью девушка жаловалась на уныние и беспомощность в анкете на проверку психического здоровья. Одноклассники отметили, что Чан почти всегда выглядела несчастной, а свое будущее видела в мрачных тонах. Судебное разбирательство продолжается.

В 2019 году студентку Бостонского колледжа, подозреваемую в доведении до самоубийства, обвинили в непредумышленном убийстве. 22-летний Александр Уртула покончил с собой за несколько часов до окончания колледжа. Его девушка, 21-летняя кореянка Инъянг Ю, знала о его намерениях и местоположении, но никому не сказала.