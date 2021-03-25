Женщина годами не мыла голову дома и потратила миллион рублей на салоны красоты

Жительница американского штата Колорадо четыре года не мыла голову дома и поделилась опытом. Соответствующая история появилась на The Sun.

39-летняя Мелани Ллевеллин (Melanie Llewellyn) с 2018 года ухаживает за волосами исключительно в салонах красоты. «До пандемии я три года не мыла голову дома. Закрытие парикмахерских стало моим худшим кошмаром. Последний год был настоящим адом. Когда я сама пытаюсь привести прическу в порядок — у меня ничего не выходит», — призналась она.

Согласно материалу, на протяжении многих лет Ллевеллин тестировала на себе различные продукты по уходу за волосами, но они не могли «обуздать» ее непослушные кудрявые локоны. «Я ничего не могу с ними сделать, все что мне остается, это завязывать их в пучок, с которым я выгляжу как неопрятная и грязня дешевка», — добавила американка.

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В сумме за три года мытья головы в парикмахерской женщина потратила десять тысяч фунтов стерлингов (один миллион рублей).

По информации издания, салоны красоты Колорадо начнут работать в привычном режиме с 12 апреля, и Ллевеллин уже заранее записалась на свой первый сеанс. «Я так счастлива. Все мои друзья думают, что это пустая трата денег, но я готова платить любые суммы за то, как я себя ощущаю после процедур. Не могу дождаться, когда снова почувствую себя человеком», — подчеркнула героиня.

В феврале модель раскрыла причину отказа от мытья головы. По словам Ванессы Сьерры (Vanessa Sierra), она никогда не моет волосы в домашних условиях. Девушка проводит эту процедуру только в салонах красоты, и после мытья сразу делает профессиональную укладку. Модель добавила, что не мыла голову даже во время самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса, и ждала, пока откроются салоны.