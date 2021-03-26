Блогерша оригинально отомстила своему любовнику-изменщику

Американская блогерша Молли (Molly) под ником @mollycsharpe прославилась в интернете после того, как показала оригинальный способ мести любовнику Джошу (Josh), которого она заподозрила в измене. Ролик опубликован в TikTok.

Девушка рассказала, что познакомилась с парнем в баре, после чего у пары завязались отношения. Молли несколько раз была дома у возлюбленного, и во время третьего визита она увидела у него в ванной чужую женскую косметичку.

Блогерша была уверена, что ее новый возлюбленный изменяет другой девушке с ней. Поэтому она решила отомстить ему, оставив записку для потенциальной «жертвы».

«Если ты встречаешься с Джошем, то он тебе изменяет», — написала Молли.

Видео набрало более миллиона просмотров и около 150 тысяч лайков. В комментариях отметилась девушка, которая сказала, что нашла записку Молли в своей косметичке. Она поблагодарила блогершу за то, что та раскрыла ей правду о парне-изменщике.

Ранее в сети прославилась блогерша Эмили Замбрано (Emely Zambrano). Она опубликовала несколько роликов с оригинальной местью парню-изменщику: героиня видео распечатала все переписки бывшего молодого человека с другими девушками в соцсетях, а затем с помощью суперклея развесила листы по всей его спальне.