Две сотни туристов бесплатно отправят в отель «все включено» ради эксперимента

Правительство Нидерландов в качестве эксперимента бесплатно отправит почти две сотни туристов на отдых в Грецию в отель «все включено». Об этом сообщает Daily Mail.

Как пишет издание, голландская туристическая фирма Sunweb в качестве эксперимента планирует подарить отпуск 187 путешественникам на греческий остров Родос по системе all-inclusive. Проект создан с целью выяснить, возможен ли туризм в условиях пандемии.

При этом голландцы окажутся единственными гостями в объекте размещения, и им будет запрещено покидать его территорию. По условиям программы, вернувшихся на родину туристов обяжут пройти десятидневный карантин.

На сегодняшний день на участие в эксперименте подано около 25 тысяч заявок — обладателем путевки может стать любой житель Нидерландов от 18 до 70 лет, не болеющий коронавирусом.

Уточняется, что власти Нидерландов решили организовать целый ряд подобных экспериментов, чтобы выяснить безопасность проведения массовых мероприятий. Так, недавно в стране состоялась конференция с участием 500 человек и танцевальная вечеринка, которую посетили 1,3 тысячи гостей.

Ранее в марте россиянка рассказала о табу для туристов в турецких отелях «все включено». Путешественница напомнила, что постояльцам отеля запрещено проводить гостей на территорию курорта без регистрации на ресепшн.