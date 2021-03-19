Россиянка рассказала о необходимых для отпуска в Турции вещах в чемодане

Российская туристка, часто путешествующая по Турции, рассказала, какие вещи для отпуска в отеле «все включено» необходимо положить в чемодан. Об этом она написала в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка поделилась, что всегда берет с собой пять-шесть прищепок и веревку или леску для белья. По ее словам, во многих турецких отелях очень маленькая сушилка, поэтому, чтобы разместить больше вещей, она прибегает к такой хитрости.

Также туристка посоветовала брать с собой вакуумные пакеты, пояснив, что упакованные в них вещи экономят место в чемодане в два раза. Кроме того, путешественница порекомендовала иметь при себе сетевой тройник, чтобы была возможность зарядить все гаджеты одновременно.

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Для аккуратного хранения вещей россиянка берет зажимы для бумаги — ими можно скрепить провода или закрыть пакеты с сыпучими продуктами, например, орехами или конфетами. Изолента поможет что-то замотать или плотно зафиксировать, а маникюрные ножницы не займут много места и помогут что-то отрезать.

Еще один совет — иметь собственную маленькую мыльницу. Как объяснила путешественница, в отелях они не предусмотрены. «Мыльница не занимает много места. А в чемодане выполняет роль “шкатулочки” для украшений или органайзера для прищепок», — добавила она.

В заключение туристка рассказала, что для спокойного сна пользуется берушами, а для того, чтобы протереть стол, у нее всегда с собой маленькая тряпка из микрофибры.

Ранее в марте россиянка рассказала о «шокирующих» привычках жителей Турции. Так, ее удивила традиция целовать руки старшему поколению при знакомстве в знак уважения. Также ее впечатлило доверие граждан друг к другу — продуктовые магазины в стране могут дать своим покупателям еду в долг.