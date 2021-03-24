Россиянка рассказала о табу для туристов в турецких отелях «все включено»

Российская туристка, часто путешествующая по Турции, рассказала о табу в отелях «все включено». Список правил поведения на курорте она опубликовала в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, путешественница напомнила, что постояльцам отеля запрещено проводить гостей на территорию курорта без регистрации на ресепшн.

«Русские туристы все равно иногда надевают чужие отельные браслеты или рубашки с рукавами, чтобы проскочить мимо охраны. Знайте: поймают — влепят штраф», — предупредила девушка.

Также автор не советует нарушать установленные отелем правила — выносить еду из ресторана или шуметь в номерах после 23 часов вечера. Отдыхающие могут получить штраф за отсутствие маски при общении с персоналом или за неуместную одежду — если наденут купальный костюм в ресторан.

Помимо этого, категорически нельзя забирать домой халаты и полотенца из ванных комнат.

Россиянка объяснила, что отдыхающие по системе «все включено» могут свободно пользоваться всей инфраструктурой и некоторыми услугами отеля согласно расписанию, а также посещать ресторан сколько угодно раз в течение всего времени его открытия.

Однако, девушка отметила, что сейчас в отелях из-за пандемии еду со «шведского стола» накладывают официанты.

В заключение автор посоветовала туристам проявлять вежливость и изучить правила отеля перед приездом.

Ранее в марте россиянка поехала в люксовый отель Турции и рассказала о главных разочарованиях. Девушка пожаловалась на то, что во время ее пребывания на территории объекта проходили соревнования велосипедистов, о которых постояльцев никто не предупредил. Также ее возмутило неуважительное отношение персонала.